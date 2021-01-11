إعلان النتائج النهائية للمعاهد المهنية والتقنية وأوائل الخريجين بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني، اليوم، النتائج العامة للاختبارات النهائية وأوائل الخريجين في جميع التخصصات بالمعاهد المهنية والتقنية والثانوية المهنية ،لعموم المحافظات المحررة للعام الدراسي 2019- 2020م .



وقال وزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني و المهني الدكتور خالد الوصابي ،في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن ، بحضور نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي "ان نسبة النجاح كانت جيدة جداً بالنسبة لطلاب المتقدمين للاختبارات النهائية في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها للبلاد..مهنئاً الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات والمستويات التقنية والمهنية والفنية بهذه النتائج" .

واضاف الدكتور الوصابي "أن إجمالي الطلاب المتقدمين للاختبارات للعام الدارسي 2019- 2020م ،بلغ ثلاثة الف و286 طالب وطالبة، توزعوا على 53 تخصص مابين تقني و مهني و ثانوية مهنية ودبلوم تدريب مهني، فيما بلغت عدد المواد 1739مادة"..مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجان الاشرافية والرقابية على سير تنفيذ العملية الاختبارية في الوقت المحدد لها والاعداد والتحضير الجيد وفق الخطة المعدة من قبل الوزارة.

واكد وزير التعليم العالي والبحث العملي والتعليم الفني والمهني، حرص الوزارة خلال الفترة القادمة الاهتمام بالنهوض بواقع التعليم الفني والمهني، والعمل على تجويد مخرجاته بشكل افضل من خلال توفير كافة المستلزمات الاساسية التي تتطلبه سير العملية التعليمية والتدريبية للارتقاء بها، بما يسهم من تلبية احتياج السوق من الايدي الماهرة المدربة.

وشدد على اهمية الارتقاء بالرسالة التعليمية والتدريبية في المعاهد المهنية والتقنية وتحسين وتطوير نوعية المقرارات الدراسية وفق الامكانيات المتاحة وبما يواكب التطورات المعاصرة للمرحلة الراهنة وكذا وضع رؤية مستقبلية طموحة تساهم من رفع زيادة نسبة التحاق الاناث بهذا القطاع الذي يعول عليه في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

فيما اعلن أعلن وكيل قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني والمهني الدكتور احمد كليب، أسماء الطلاب الأوائل في الاختبارات النهائية للمعاهد المهنية والتقنية بمختلف الأقسام والأنظمة التعليمية في عموم المحافظات المحررة..مشيراً الى ان نسبة النجاح في المستوى التقني بلغت 80 بالمائة ونسبة الثانوية المهنية بلغت 88 بالمائة في حين بلغت نسبة النجاح في الدبلوم تدريبي 88 بالمائة وان نسبة الذكور المتقدمين للاختبارات بلغت 67.04 ونسبة الاناث بلغت 32.6..لافتاً إلى انه سوف يتم نشر قائمة بكافة الاسماء والنتائج النهائية التقنية والمهنية على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

حضر المؤتمر الصحفي ووكلاء القطاعات بالوزارة ومدير عام صندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم ومدراء المعاهد الفنية والمهنية.