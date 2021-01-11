وزير الخارجية يبحث مع السفير المصري مجالات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى بلادنا احمد فاروق، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في جهورية مصر العربية، والتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للمواطنين اليمنيين الزائرين والمقيمين بما فيها القضايا المتعلقة بتسهيل الإقامات والتأشيرات وتدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية.

واستعرض الدكتور بن مبارك، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والخطوات المتخذة في أعقاب اتفاق الرياض، وعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك الجهود الرامية لإنهاء مشكلة خزان صافر النفطي..محذراً من استمرار الميليشيات الحوثية في اختلاق العراقيل أمام وصول الفريق الأممي الفني للخزان الذي يحوي على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام..مشدداً على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية لحل هذه القضية، لما لها من مخاطر بيئية و تداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية..مرحباً بالقرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف المليشيات الحوثيةكمنظمة إرهابية، والذي ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه المليشيات الإرهابية.

وأشاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بدور الحكومة المصرية الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات ومستوى التنسيق المتبادل بين البلدين.

بدوره جدد السفير المصري إدانة بلاده للعمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي..مؤكداً موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار.