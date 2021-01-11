شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تطلق سراح خمسة من مواطني بنغلاديش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية لدولة بنغلاديش، الأحد، عودة خمسة من مواطنيها كانوا محتجزين لدى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان لها إن خمسة من البنغلاديشيين أعادتهم إلى البلاد كانوا محتجزين لدى مليشيا الحوثي منذ فبراير من العام المنصرم.

وبحسب البيان فإنه تم القبض على البنغاليين الخمسة من قبل خفر السواحل الحوثي في 14 فبراير 2020 أثناء إبحارهم من سلطنة عمان إلى المملكة العربية السعودية على متن سفينة.