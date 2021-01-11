شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن إسقاط مفخخة حوثية في لحج صبيحة هجوم مطار عدن (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد الذي يقوده العميد مختار النوبي، عن إسقاط طائرة مسيرة حوثيُة، في صبيحة إستهداف مطار عدن، وذلك في منطقة الراحة بمديرية الملاح محافظ لحج.

وحسب إعلام اللواء تمكنت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد من استهداف طائرة مسيرة تحمل متفجرات يعتقد أنها كانت في مهمه لقصف أهداف في العاصمة عدن في اليوم نفسه التي عادت خلاله الحكومة الجديدة.

ونقل إعلام اللواء عن مصدر عسكري في اللواء الخامس، قوله: إن مُضادات اللواء الخامس في معسكر الكبسي مديرية الملاح ردفــان أستهدفت الطائرة الحوثية المسيرة أثناء تحليقها في سماء المنطقة ولم يتسنى لقواتنا معرفة مكان سقوطها في تلك اللحظة وبعد التحري وتحديد المكان تم العثور على الطائرة المسيرة وهي مدمرة صباح اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 م في الأودية المحاذية لمعسكر الكبسي في مديرية الملاح، حسب ما تظهره الصور.

وأضاف المصدر بأن لحظة إستهداف الطائرة المسيرة أتى بالتزامن مع الهجوم الإرهابي الذي أستهدف الحكومة الجديدة بعد وصولها مطار عدن الدولي وراح ضحية الإستهداف الغادر العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى.