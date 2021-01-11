شكرا لبحثكم عن خبر غارات جوية على محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، ان مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتحركات للمليشات في مديريتي ماهلية والعبدية جنوب مأرب بعدة غارات جوية.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عددا من عناصر المليشيات الحوثية وتدمير عددا من الآليات العسكرية للمليشيات في الجبهة ذاتها.