شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف الجوي والصاروخي من قبل القوات السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، تعرض قواتها للقصف الصاروخي والمدفعي والجوي من قبل القوات السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم مليشيا الحوثي: إن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، نفذ خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية الظاهر بصعدة.
وأضافت: أن الجيش السعودي شن قصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقةبمديريتي الظاهر ومنبه الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف الجوي والصاروخي من قبل القوات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.