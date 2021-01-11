شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن تعرضها للقصف الجوي والصاروخي من قبل القوات السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، تعرض قواتها للقصف الصاروخي والمدفعي والجوي من قبل القوات السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم مليشيا الحوثي: إن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، نفذ خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية الظاهر بصعدة.

وأضافت: أن الجيش السعودي شن قصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقةبمديريتي الظاهر ومنبه الحدودية.