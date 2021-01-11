شكرا لبحثكم عن خبر بعد إطلاق مشروع عملاق.. محمد الحوثي ينتقد ولي العهد السعودي ويوجه له نصيحة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - انتقد محمد علي الحوثي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد إعلانه اطلاق مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم السعودية.

واتهم الحوثي ولي العهد السعودي بتهجير المواطنين الأصليين للمنطقة التي أطلق المشروع عليها.

وقال الحوثي في تغرية على حسابه في تويتر "ندعو السلطات السعودية إلى استيعاب المواطنين وان تشمل خطط التنمية السكان الأصليين في تلك المناطق بدلا من تهجيرهم" مضيفا أن "العودة عن الخطأ افضل من الاستمرار فيه"

وقدأعلن بن سلمان إطلاق "مشروع ذا لاين" في مدينة نيوم الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية والذي سيساهم برفد الناتج المحلي للمملكة ويوفر فرص عمل كبيرة.

وقال بن سلمان أن المشروع يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وبحسب وبن سلمان ستُدار مجتمعات "ذا لاين" بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.