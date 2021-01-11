شكرا لبحثكم عن خبر توافق مصري أردني بشأن اليمن و سوريا وليبيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاحد، ضرورة "وقف التدخلات الخارجية الهدامة في الدول العربية، وأهمية التوصل إلى حلول سلمية في كل من اليمن وسوريا وليبيا"؛ وفقا لوسائل اعلام محلية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن شكري استقبل الصفدي بحضور السفير الأردني الجديد لدى القاهرة أمجد العضايلة، الذي قدم صورة من أوراق اعتماده لشكري خلال اللقاء.

وقال حافظ: إن "اللقاء شهد توافقا في الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الوزيران على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي، في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية، وحقن دماء أبنائها، مع التركيز على ضرورة التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أيا ما كان مصدره أو دوافعه".

وتدخل الحرب في اليمن الناتجة عن انقلاب الحوثيين على الاجماع الوطني في سبتمبر 2014 بعد حوالي شهرين عامها السابع، مخلفة أسوأ أزمة انسانية في التاريخ؛ وفقا للأمم المتحدة.