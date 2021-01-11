شكرا لبحثكم عن خبر الحديدة.. قوات طارق عفاش تقدم على فعل أثار سخط اليمنيين "صور" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن قوات حراس الجمهورية أقدمت على اقتلاع عشرات أشجار النخيل.

وبحسب المصادر فإن القوات التي يقودها العميد طارق صالح قامت باقتلاع أكثر من مائة شجرة نخيل في منطقة الساحل الغربي.

وقالت المصادر أن القوات بررت عملها هذا ببناء مساكن للنازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وأظهرت الصور عشرات أشجار النخيل بعد قطعها.

وأثار هذا الاجراء غضب وسخط واسع على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين هذا حرب ممنهج ضد النظام البيئي والثروة النباتية في الساحل التهامي.

وتسيطر قوات طارق صالح على مناطق واسعة من محافظتي تعز والحديدة في جبهة أسمتها بالساحل الغربي وبدعم وتمويل اماراتي.

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