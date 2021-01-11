السفير الوحيشي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير بلادنا لدى موسكو الدكتور أحمد سالم الوحيشي، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بغدانوف.



واستعرض السفير الوحيشي، تطورات الأوضاع في اليمن والهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وطالب السفير الوحيشي، مجلس الأمن تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه العمل الإرهابي الذي كان يهدف الى تقويض عملية السلام وجهود الأمم المتحدة الهادفة لتحقيق سلام شامل وانهاء معاناة ابناء الشعب اليمني جراء انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة..موضحاً ان الحكومة الجديدة تضم كافة المكونات السياسية في اليمن بهدف اعادة الأمن والاستقرار لليمن وتوفير الخدمات لكل ابناء الشعب اليمني واستكمال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة والوصول إلى سلام شامل في اليمن.

من جانبه عبر المسؤول الروسي، عن تعازي وادانة بلاده للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي..مؤكداً دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لاحلال السلام في اليمن.