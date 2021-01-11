البحسني يشيد بمستوى الانضباط الدراسي بداية الفصل الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال لقائه اليوم بالمكلا، وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون، على سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني في عموم مدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال بمديريات محافظة حضرموت.



وتعرف المحافظ البحسني من الوكيل عبدون، على التحضيرات التي سبقت تدشين الدراسة للفصل الدراسي الثاني هذا الأسبوع، وجهود مكتب وزارة التربية والتعليم في مواصلة الاستقرار التعليمي الذي تنعم به مدارس المحافظة، والالتزام الذي أظهره الطلاب والإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات منذ أول حصة دراسية.

وأعرب وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بالساحل عن خالص شكر وتقدير قيادة الوزارة والمكتب ومنتسبيه للمحافظ البحسني لرعايته واهتمامه بالقطاع التربوي، الذي شهد انتشار المنشآت التربوية والتعليمية المتطورة في عموم المدن والمناطق، مصحوبة بمعامل الحاسوب والمختبرات وصالات الألعاب ومبانٍ وآثاث مدرسي متكامل، مؤكداً أن توجيهاته بطباعة الكتاب المدرسي أحدثت استقراراً وأسهمت في تجاوز هذه المعضلة ومنحت المحافظة تفرّدا على مستوى المحافظات.

وأكد المحافظ البحسني مواصلة الرعاية والاهتمام بقطاع التعليم، لمواصلة تقديم مخرجات متميزهة تقع عليها مهمة بناء المحافظة والوطن، مشيراً إلى أن التعليم يعد النواة الأولى لجيل تفخر به حضرموت، مشيداً بجهود وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير المكتب بالساحل وكوادر ومعلمي ومعلمات القطاع التربوي في عموم المحافظة.