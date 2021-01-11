البحسني: مشاريع تطوير تابعة للسلطة المحلية سيشهدها كورنيش الستين وخور المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن السلطة المحلية بالمحافظة تعكف حالياً لوضع الدراسات الفنية لتحسين وتطوير كورنيش الستين بالمكلا، وتهيئة الكورنيش ليصبح موقعاً ملائماً للعوائل والزوار، ليعكس جمال المدينة.



وقال المحافظ البحسني في تصريحات صحفية، إن الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، تعمل على وضع الدراسات لإقامة مقاصد للعوائل ومنتزهات وميادين لألعاب الأطفال والألعاب الرياضية وجلسات للعائلات وتشجير وإنارة الكورنيش، وذلك لإظهار ساحل كورنيش الستين بأجمل حلّة، مؤكداً أن هذه التحسينات والمشاريع ستنفذها السلطة المحلية بالمحافظة، وستكون تابعة للمحافظة، وسيتم إلزام هذه المشاريع التطويرية للمناقصة وبصورة شفافة، مؤكدا أنه لا صحة لوجود نية لبيع اي جزء كان في هذه المواقع السياحية أو منحها الملكية لأي مستثمر.

وأشار محافظ حضرموت إلى أن مشروع المرحلة الثانية لخور المكلا هو مشروع وطني يتبع السلطة المحلية، ولن يتم التنازل عن أي موقع فيه وسيتم عرض المشاريع الاستثمارية والسياحية فيه للمناقصة وبطريقة شفافة، وقال: "إن تدخلات السلطة المحلية قد بدأت حالياً لتحسين وتطوير مدينة المكلا وفق برنامج مزمّن، وأن السلطة المحلية حريصة على تحسين المواقع السياحية للمدينة دون المساس بأي شبر فيها أو منحها لأي مستثمر كان.