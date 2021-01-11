البحسني يناقش مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سبل الدفع بالاستثمار في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اللجنة المكلفة من رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالجمهورية التي تزور المحافظة حالياً.



واستمع المحافظ البحسني، من مدير عام الوثائق بديوان عام الهيئة علي أحمد الجعدي، ومدير عام الأراضي بديوان الهيئة المهندس عبدالرزاق ياسين، إلى نتائج نزولات اللجنة وإطلاعها على بعض القضايا الخاصة بالأراضي والوثائق في المحافظة.

وجرى في اللقاء مناقشة سبل الدفع بالاستثمار في حضرموت، من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين الجادين، وذلك للدفع بعملية التنمية والاستثمار في المحافظة.

حضر اللقاء، مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحضرموت عبدالله حسن بن علي الحاج.