الاحتفال بتخرج 48 معلمة من برنامج الدبلوم التخصصي بمديريتي عمد وحريضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفلت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الانسانية ،اليوم، بتخرج 48 معلمة ضمن برنامج الدبلوم التخصصي الثالث لتأهيل معلمات الريف بمديريتي عمد وحريضة الممول من مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ مؤسسة البادية فرع وادي عمد والمعهد العالي لتأهيل وتدريب المعلمين بسيئون واشراف مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء.



وهنأ وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، كافة الخريجات..داعيا اياهن إلى الإخلاص من خلال رسالتهن السامية المتمثلة في العطاء للوطن..مثمنا جهود مؤسسة صلة للتنمية وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لدورهم الفاعل ومساندتهم للسلطات المحلية في تنفيذ المشاريع والبرامج النوعية في مختلف المجالات.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي باشماخ، أن هذا البرنامج يأتي للقضاء على مشكلة تسرب البنات وعدم مواصلة تعليمهن الثانوي والجامعي..منوهاً بأن المؤسسة ساهمت في ابتعاث 750 طالبة لمواصلة الدراسة الجامعية داخل وخارج اليمن الى جانب توفير مواصلات لنقل الطالبات من والى المدارس وافتتاح فصول دراسية جديدة ومراكز محو الأمية وذلك انطلاقا من أهداف المؤسسة السامية والمسؤولية المجتمعية لدعم الفتاة .

واوضح المدير التنفيذي لمؤسسة البادية عادل بن سلم وعميد المعهد العالي لتدريب المعلمين مرتضى السقاف، أن البرنامج الذي استمر على مدى أربعة فصول دراسية بمعدل ألف و848 ساعة سعى الى سد النقص الحاد في عدد المعلمات في تخصصات ( معلم صف ورياضيات ولغة عربية ) في المديريات المستهدفة.