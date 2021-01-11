بدء ورشة عمل بالمكلا حول العلاقات بين السلطة المحلية والقطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، ورشة العمل الخاصة بالعلاقات بين السلطة المحلية والقطاع الخاص التي تنفذها وتمولها منظمة شركاء اليمن الدولية بالتعاون مع السلطة المحلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وتهدف الورشة على مدى يومين، الى تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعين في مجال الخدمات بمشاركة 25 مشارك ومشاركة من السلطة المحلية والاستثمار والغرفة التجارية والموانئ ومنظمات المجتمع المدني.

وواضح نائب المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن الدولية الدكتور فهد عبدالمؤمن سيف، أن الورشة ستوفر حيز من المساحة للمناقشة بين القطاع العام والخاص من أجل تعزيز سبل الشراكة بين القطاعين بسبب الحرب والازمة الحالية من أجل تحفيز الجهات المعنية لخلق جسور تعاون وشراكة بين القطاعين لتعزيز وتحسين جودة الخدمات للمجتمع في حضرموت.