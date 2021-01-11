تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. اجتماع بالمكلا برئاسة الوكيل باصريح  لمناقشة ضبط أسعار السلع التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني، ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية الإدارية الدكتور احمد سالم باصريح، بغرفة تجارة وصناعة حضرموت اجتماعا ضم مكتب وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت لترتيب العمل في ضبط الأسعار السلع التجارية بعد تغيرات أسعار الصرف بحضور المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة الأستاذ/ سعيد مرزوق ونائب غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ/ فارس خالد بن هلابي .



وجرى في اللقاء مناقشة آلية وضوابط مراقبة أسعار السلع التجارية في ضوء تغير أسعار الصرف العملة المحلية، ومتابعة المستوردين لرفع نشرات يومية بأسعار السلع الرئيسية " الرز – الدقيق – السكر – الالبان – القمح – الزيت"، بالإضافة الى ضبط المتلاعبين بالسعار المواد والمنهية صلاحيتها.

وتمخض عن الاجتماع انشاء غرفة عمليات مشتركة بين مكتب الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت لمتابعة ضبط أسعار السلع والمواد الأساسية برئاسة المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة سعيد مرزوق وتضم ممثلين عن مكتب الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وغرفة التجارة والصناعة بحضرموت.

حضر الاجتماع مستشار مكتب وزارة الصناعة والتجارة عوض سالم بن حميد وميسر اعمال المدير العام بالغرفة اة منيف صلاح لحمدي ومدير دائرة الأسواق طاهر سالمين بامخلاه .