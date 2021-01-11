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محافظ حضرموت يوجه بشراء سيارة لمستشفى الدكتور رياض الجريري للحميات بمنطقة فلك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بسرعة التفاعل مع متطلبات مستشفى الفقيد الدكتور رياض الجريري للحميات ومركز معالجة بمنطقة فلك بالمكلا، وتوفير الاحتياجات الضرورية للمستشفى.

 

 

وأصدر المحافظ توجيهاته بشراء سيارة على وجه السرعة للمستشفى، للمساهمة في توفير احتياجات المستشفى، وتنقلات طاقمها وإدارتها.

 

وأكد المحافظ، ان قيادة السلطة المحلية تولي اهتماما بالمستشفى الذي لعب دورا مشهودا في علاج مرضى كورونا، وذلك في سياق الاهتمام العام بالقطاع الصحي.

 

وكان المحافظ البحسني، قد زار المستشفى الاسبوع الماضي، مطلعا من إدارتها على احتياجاتها الضرورية، من بينها الحاجة لسيارة لتلبية متطلبات المستشفى وتنقلات طاقمها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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