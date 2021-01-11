 البحسني يلتقي أبطال سباقات بطولة الدراجات الهوائية لأبطال المحافظات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، أبطال سباقات بطولة الدراجات الهوائية لأبطال المحافظات التي اقيمت بالمكلا خلال الفترة من 7-9 يناير الجاري، بتنظيم من الإتحاد العام للدراجات.



وبارك المحافظ البحسني، لأبطال نادي البرق بتريم تحقيقهم مراكز متقدمة في بطولة الدراجات الهوائية التي شارك فيها نحو 50 دراجاً من أبطال المرحلة الأولى للتصفيات التمهيدية من مختلف المحافظات، مشيداً بما أظهره المتسابقون من تنافس شريف، في رياضة سباق الدراجات الهوائية، وتشريفهم لحضرموت بتحقيق لمراكز متقدمة في هذه البطولة على مستوى الوطن.

ووجه محافظ حضرموت، بدعم النادي بمبلغ 4 آلاف دولار، لشراء دراجات هوائية بمواصفات احترافية عالمية، دعماً لأبطال حضرموت، ونظير ما قدموه من مراكز متقدمة في البطولة.

من جانبهم عبّر أبطال حضرموت في بطولة الدراجات الهوائية، عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نظير ما قدمه ويقدمه من دعم لقطاع الشباب والرياضة، معبرين عن سعادتهم بهذا الدعم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لمواصلة تحقيق انجازات مماثلة في البطولات القادمة.

يذكر أن عبدالله هادي بازهير لاعب نادي البرق بوادي حضرموت، حقق المركز الأول في السباق الفردي ضد الساعة "لفئة الناشئين" لمسافة 15 كيلو متر، وقطع المسافة في زمن 22 دقيقة و8 ثوان، كما أحرز اللاعب عبدالله هادي بازهير، المركز الثاني في السباق الفردي العام "لفئة الناشئين" لمسافة 50 كيلو متر، وقطع المسافة في زمن وقدره ساعة و50 دقيقة و30 ثانية، وأحرز المتسابق عبدالعزيز أحمد باعوضان، لاعب نادي البرق، المركز الثالث في السباق الفردي العام "لفئة الناشئين" لمسافة 50 كيلو متر، وقطع المسافة في زمن وقدره ساعة و50 دقيقة و32 ثانية، فيما حقق سالم عيديد باضاوي لاعب نادي البرق المركز الثالث في سباقي الفردي ضد الساعة "لفئة الشباب" لمسافتي 70 كيلو متر و25 كيلو متر، وقطع مسافة السباق الأول في زمن وقدره ساعتين و26 دقيقة و8 ثوان، والسباق الثاني في 45 دقيقة و47 ثانية.

حضر لقاء المحافظ بالأبطال، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت رياض بن صلاح الجهوري.