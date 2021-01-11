كسر محاولات تقدم للمليشيا الحوثية في جبهات مديرية جبل مراد بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت القوات الحكومية، الاثنين 11 يناير 2021م، محاولات تقدم للمليشيا الحوثية صوب مواقعها في عدة جبهات قتالية جنوبي وغرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وذكرت مصادر عسكرية، أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية ورجال القبائل من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، بجبهات القتال في مديرية جبل مراد، تركزت في القطاعين الشرقي والغربي للمديرية.

وبينت المصادر، أن المواجهات اندلعت إثر هجمات فاشلة لعناصر المليشيا الحوثية، على مواقع حيد آل أحمد، ورحوم، والأوشال.

ودكت مدفعية الجيش، بقصف مكثف، مواقع وآليات حوثية في مناطق مختلفة من مديرية رحبة المجاورة، خلفت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في صفوف الحوثيين.

وأضافت المصادر إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في جبهتي العبدية والمخدرة شمال صرواح جنوب غرب المحافظة والمناطق الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء.

ولفتت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت بين الطرفين اللذين استخدما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد محاولة المليشيا الحوثية التقدم إلى خطوط التماس في المخدرة بمديرية صرواح.

وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت بعدة غارات، مواقع المليشيا الحوثية، وتعزيزاتها في المديرية ذاتها، كما شنت غارات أخرى على مواقع وتجمعات المليشيا بجبهات شمال غربي المحافظة