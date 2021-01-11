مسام ينزع 1567 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة، خلال أول أسبوع من يناير الجاري، والتي كانت مليشيا الحوثي الإيرانية قد زرعتها في العديد من المناطق.



وذكرت غرفة عمليات مشروع "مسام" في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن فرقها نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 1567 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبيت غرفة عمليات المشروع، أن فرق المشروع الهندسية نزعت الأسبوع الماضي 1217 ذخيرة غير منفجرة و19 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 201 لغم مضاد للأفراد، و130 لغمًا مضادة للدبابات.

وذكرت غرفة عمليات مشروع "مسام"، أن فرق المشروع تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 284751 متراً مربعا من الأراضي اليمنية، مشيرةً إلى أنها تمكنت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 8 يناير الجاري من تطهير 18.202.671 مترا مربعا كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.

وبهذه الحصيلة فإن فرق مسام نزعت منذ نهاية يونيو 2018 ولغاية يوم 8 يناير الجاري 210.072 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وتواصل فرق "مسام" عملها الميداني في العديد من المناطق، وساهمت في تأمين عدد من المناطق، وكان لها دور بارز في عودة الحياة إلى أغلب المناطق