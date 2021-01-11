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تعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

الخليج 365 ـ عدن

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية.

 

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو شفاء لهذا اليوم.

 

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل حالة وفاء واحدة من محافظة #حضرموت.

 

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2104) منها (611) وفاة و(1407) تعافي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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