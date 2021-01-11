- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021
الخليج 365 ـ عدن
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو شفاء لهذا اليوم.
وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل حالة وفاء واحدة من محافظة #حضرموت.
ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2104) منها (611) وفاة و(1407) تعافي