تعرف على آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل حالة وفاء واحدة من محافظة #حضرموت.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة أو شفاء لهذا اليوم.

محمد يوسف

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