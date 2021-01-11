تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية اليوم الإثنين، 11/كانون الثاني/2021، من حالة الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وذكرت النشرة أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقس صحو وشديد البرودة اثناء الليل والصباح الباكر خصوصاً على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، شرق المحويت، البيضاء، شمال إب والضالع) وباردة على مرتفعات محافظات ( إب، تعز، لحج، ابين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب)، بينما يكون صحو إلى غائم جزئياً خلال ساعات النهار مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على المنحدرات المحأذية لسهل تهامة.

وأضافت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً الى غائم على السواحل الجنوبية والغربية مع فرصة لهطول امطار خفيفة صباحية على اجزاء من هذه السواحل، وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل الشرقية، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة تنشط على الاجزاء الجنوبية من الساحل الغربي تصل سرعتها الى 25 عقدة.

فيما ستشهد المناطق الصحراوية طقس صحو وبارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشمسة اثناء النهار والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ولفتت النشرة إلى أن أرخبيل سقطرى ستشهد طقس غائم جزئياً الى غائم والفرصة مهيئة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وأطلق المركز الوطني للأرصاد عدد من التحذيرات لكل من:

*كبار السن والاطفال ومن يعانون من الامراض الصدرية والمسافرين الى المرتفعات الجبلية من التبريد الشديد وينصح باخذ الاحتياطات اللازمة.

*المزارعين والنحالين ورعاة المواشي من البرد الشديد وينصح باخذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم