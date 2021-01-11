اخبار الخليج / اخبار اليمن

أمريكا تعلن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تعلن تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت الويات المتحدة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليل الأحد، إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

 

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية"، إن وزارته ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".

 

وتابع الوزير في بيان: "أعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا