شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع عدد الوفيات .. آخر مستجدات إنتشار فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، مساء الأحد، إنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة أو شفاء بفيروس كورونا في اليمن.

وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية على "تويتر": أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت.

وبحسب بيانات اللجنة، فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء اليوم الأحد، (2104) منها (611) وفاة و(1407) تعافي، ولا تشمل هذه الاحصائيات مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.