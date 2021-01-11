شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع عدد الوفيات .. آخر مستجدات إنتشار فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، مساء الأحد، إنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة أو شفاء بفيروس كورونا في اليمن.
وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية على "تويتر": أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت.
وبحسب بيانات اللجنة، فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في اليمن حتى مساء اليوم الأحد، (2104) منها (611) وفاة و(1407) تعافي، ولا تشمل هذه الاحصائيات مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات .. آخر مستجدات إنتشار فيروس كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.