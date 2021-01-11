شكرا لبحثكم عن خبر إجراءات حوثية جديدة ضد المنظمات الدولية في اليمن تثير غضب واسع (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت مليشيا الحوثي، اليوم الاحد، إجراءات جديدة ضد المنظمات الدولية العاملة في اليمن؛ في تلميح ضمني بوقف كافة أنشطة المنظمات الاغاثية والانسانية.

و تضمنت الاجراءات وفقا لتعميم أصدره ما يسمى بالمجلس الاعلى للشؤون الانسانية، تلقاه "المشهد اليمني"، منع عقد الاجتماعات واستخدام الانترنت عن بعد الا بتصريح مسبق.

وقضى التعميم بالزام المنظمات بعدم تكليف موظفيها بأي أعمال الا بعد اخذ الاذن من المجلس المذكور، ما لم سيتم طردها في حال المخالفة.

و أكد التعميم على عدم السماح لأي منظمة إغاثية أو انسانية بعمل انشطة أو مشاريع عبر مواقعها على الانترنت، سواء كانت مسابقات أو سفريات أو دراسات تخص اليمن.

وأثار التعميم في الساعات الاولى موجة رفض واستنكار واسعين على منصات التواصل الاجتماعي.