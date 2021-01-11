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يزيد بن سلمان - شبوة - بينهم اللواء ”حيدان” و ”بن عزيز” و”القشيبي” و”جواس” وآخرين استشهدوا.. محكمة عسكرية حوثية تقضي بإعدام 75 قائد عسكري في الجيش اليمني (الأسماء)

أصدرت محكمة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء، اليوم الأحد، ما اسمته حكما بإعدام 75 من القيادات العسكرية في الجيش اليمني، بينهم الفريق الركن صغير بن عزيز" والعميد علي حميد القشيبي" و العميد الركن ثابت مثنى جواس" وآخرين استشهدوا، وأبرزهم ربيش العليي.

و وفقا لوكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، فان المحكمة قضت بإعدام 75 من القيادات العسكرية والطرد من الخدمة العسكرية ومصادرة أملاكهم بزعم الخيانة.

و وفقا لوكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، فان المحكمة قضت بإعدام 75 من القيادات العسكرية والطرد من الخدمة العسكرية ومصادرة أملاكهم بزعم الخيانة.

وفيما يلي أسماء القيادات العسكرية التي شملهم الحكم:

1- اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري

2- اللواء الركن احمد حسان صالح جبران

3- اللواء الركن ثابت مثنى جواس

4- العميد الركن صادق علي سرحان مهيوب

5- العميد الركن عبدالكريم محمد احمد الصيادي

6- العميد الركن سند عبدالله محمد الرهوي

7- العميد الركن عمر يحيى فتيني سجاف

8- العميد الركن عبدالله محمد علي معزب

9- العميد الركن عبدالعزيز محمد حنكل

10- العميد الركن احمد عبدالله علي تركي

11- العميد الركن احمد صالح محمد البحش

12- العميد الركن سعيد محمد سعيد الشعملي

13- العميد الركن عبدالرب صالح الاصبحي

14- العميد عبدالعزيز احمد ناصر المجيدي

15- العميد حمدي حسين شكري الصبيحي

16- العميد عبده حمود علي الصغير

17- العميد علي مقبل صالح الضالعي

18- العميد ناصر سعيد سريع العنبوري

19- العميد محسن محمد احمد الخبي

20- العميد عبده محمد الحذيفي

21- العميد عادل هاشم القميري

22- العميد يوسف علي الشراجي

23- العميد محسن علي مرشد خصروف

24- العميد هيكل محمد صالح حنتف

25- العميد محمد غالب السوادي

26- العميد مفرح محمد علي بحيبح

27- العميد عمر جوهر إبراهيم سعيد

28- العميد هاشم السيد الجنيدي

29- العميد صالح احمد طيمس

30- العميد فهمي حاج محروس الصيعري

31- العميد عبدالله سعيد الاسلمي

32- العقيد الركن عبده عبدالله مجلي

33- العقيد الركن طاهر علي العقيلي

34- العقيد الركن توفيق محمد القيز

35- العقيد الركن ناصر علي عبدالله الذيباني

36- العقيد الركن عبدالرحمن ثابت الشمساني

37- العقيد الركن عبدالله احمد الصبيحي

38- العقيد الركن علي عمار محسن الجايفي

39- العقيد الركن منصور علي حسين الزافني

40- العقيد الركن احمد علي حمود الكوكباني

41- العقيد الركن ناصر عبدالله هادي قيس

42- العقيد الركن منصور سعد احمد حساني

43- العقيد الركن خالد قاسم فاضل

44- العقيد صالح مبارك العامري

45- العقيد صغير حمود عزيز السفياني

46- العقيد عسكر احمد محمد زعيل

47- العقيد علي حميد منصور القشيبي

48- العقيد علي صالح الكليبي

49- العقيد صالح احمد السيد

50- العقيد إبراهيم علي احمد حيدان

51- العقيد ناصر حسين الشجني

52- العقيد محمد علي الجرادي

53- العقيد خالد صالح حسين الاقرع

54- العقيد محمد علي الصوفي علوي الميسري

55- العقيد عبداللطيف القبلي نمران المرادي

56- العقيد علي محسن مبارك الهدي

57- العقيد فيصل علي قائد

58- العقيد احمد علي احمد معوضة

59- العقيد ربيش علي وهبان العليي

60- المقدم ركن مسفر ناصر الحارثي

61- المقدم ركن عبد الرقيب عبده دبوان الشرعبي

62- المقدم منصور عبد الله ثوابة

63- المقدم علوي علي ناصر الحارثي

64- المقدم منصور علي يحيى الحنق

65- المقدم امين علي العكيمي

66- المقدم عبدالله محمد الحاضري

67- المقدم فواز محمد حزام الضبري

68- المقدم الحسن علي ابكر

69- المقدم إسماعيل حسن زحزوح

70- المقدم احمد علي محمد البعداني

71- المقدم امجد خالد فرحان قاسم

72- الرائد محمد سالم عبود الشريف

73- عمار علي احمد الجندبي

74- العقيد الركن عادل علي علي هادي

75- الرائد عادل صالح صالح الشيبة.