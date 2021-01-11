شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض أسعار العسل اليمني بعد قرار السلطات السعودية و”جمارك الوديعة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انخفضت صادرات العسل اليمني خلال السنوات الاخيرة من عمر الحرب، بعد أن منعت السلطات اليمنية في منفذ الوديعة الحدودي، مع السعودية، المسافرين من إدخال منتجات محلية، بينها العسل والسمن البلدي، إلى المملكة؛ وفقا لتجار محليين.

وتوقع التجار في رد على سؤال وجهه "المشهد اليمني"، بانخفاض أسعار العسل اليمني خلال العام الجاري بعد منع ادخاله الى السعودية منذ نهاية العام الماضي.

وأشاروا الى أنهم سيبدأون بتطبيق المواصفات والاشتراطات السعودية بشأن العسل والتي منها تعليبه في علب تستهلك بعد فتحها لمرة واحدة و وزن موحد بدون التعامل مع العبوات البلاستيكية سعة خمسة لتر التي يتم التعامل بها حاليا.

وأوقفت السلطات السعودية نهاية العام 2020 استيراد العسل اليمني؛ إلا بعد الحصول على موافقتها بعد إجراء نتائج وتحاليل مركزية تفيد بخلوه من أي مواد حافظة وكيمياوية وقياس نسبة السكر لكل كمية، إلى جانب تعليبه في علب تستهلك لفتحها مرة واحدة ووزن موحد بدون التعامل مع العبوات البلاستيكية سعة خمسة لتر التي يتم التعامل بها حاليا.

و وفقا لتعميم نشره "المشهد اليمني" في وقت سابق، وجه مدير عام جمرك ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت "صالح عمر بانصر" بمنع تصدير منتجات (العسل، والسمن البلدي، والسمسم، وزيت السمسم) إلى خارج البلاد أو حتى اصطحابها مع المغادرين للأراضي اليمنية.

وقضى التعميم بعدم دخول السيارات التي تصطحب معها أي صنف من هذه المنتجات المحلية، إلى المملكة العربية السعودية.

وحمل مدير جمرك الوديعة، كافة إدارات الجمارك والصادرات والساحات والبوابات وموظفي البوابة الجنوبية ـ على وجه التحديد ـ مسؤولية المخالفة.

وكان اليمن يصدر 50 ألف طن من العسل سنوياً قبل الحرب، إلا أن ذلك انخفض إلى أكثر من النصف قبل ثلاثة أعوام.