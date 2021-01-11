شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الأمنية تقر تطبيق الطوق الأمني و إنشاء منظومة مراقبة كاملة في كافة مديريات عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، اجتماعها الدوري اليوم الأحد، برئاسة أحمد حامد لملس محافظ عدن ، رئيس اللجنة الأمنية.

واستهل المحافظ لملس الاجتماع، بالترحيب بمدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه العملية، مؤكدا دعم السلطة المحلية الكامل له وللجهاز الأمني كافة.

ونوه المحافظ الى أن القوى الإرهابية والجماعات التخريبية أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة التي تنعم بها العاصمة التي استتبت بفضل جهود منتسبي الأجهزة الأمنية.

ولفت المحافظ لملس إلى أن تلك الأعمال تهدف إلى خلط الأوراق وإظهار عدن غير مستقرة لعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية ودفع المنظمات الدولية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة عدن ، مشدداً على ضرورة الوقوف بجدية أمام تلك الأعمال وتعقب مرتكبيها وضبطهم ومحاسبتهم.

كما شدد لملس على ضرورة اضطلاع الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة بالتحديد بمسؤولياتها وتفعيل دور أقسام التحري فيها ودور الأجهزة الاستخباراتية بشكل عام.

وأشاد لملس بنجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عودة الحكومة والجهود الكبيرة التي بذلتها الوحدات الأمنية المكلفة بتنفيذها، مشيرا إلى أن ماحدث من عمل إرهابي جبان لاتقع مسؤوليته على الجهاز الأمني المُكلف بتأمين عودة الحكومة.

وأقرّ الاجتماع عدداً من الاجراءات المعززة للوضع الأمني في مديريات العاصمة، أهمها الحد من تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المنتزهات والمتنفسات العامة وضبط الأطقم العسكرية غير التابعة للوحدات الامنية والعسكرية.

وأقر الاجتماع أيضاً، تطبيق الطوق الأمني على العاصمة عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، والإعداد لإنشاء غرفة العمليات المشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية وغيره.

وبالإضافة إلى ذلك، أقر الاجتماع العمل على إنشاء منظومة مراقبة كاملة في مديريات العاصمة كافة، واستمرار تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الاعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين، وكذا تكليف وكيل المحافظة لشؤون النقل ومدير عام مكتب النقل ومدير شرطة السير بالجلوس مع مدير شرطة عدن والخروج بمعالجة لتوسعة طريق جولة كالتكس وتكليف المذكورين، بالإضافة إلى مدراء المديريات ومندوبي الدعم والإسناد وأمن عدن بتنظيم عمل الفرزات الخاصة بمركبات الأجرة.