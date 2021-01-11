شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعترف بهزيمتها جنوبي مارب خلال معارك شرسة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيا الحوثي، اليوم الاحد، بهزيمتها جنوبي محافظة مارب على وقع معارك شرسة وضربات مسددة لأبطال الجيش اليمني المسنودين بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي.
وأفادت مصادر ميدانية، بأن مشرف حوثي بارز اعترف في رسالة سرية وجهها لاحد قادة الحوثيين بصنعاء، بهزيمة المليشيا في جبهة مراد.
وبينت المصادر بان المشرف قال أن الحوثيين خسروا ١٣٠٠ ما بين قتيل وجريح خلال شهرين وتدمير أكثر من١٥٠طقم مع العتاد.
وتلقت المليشيا خسائر في صفوف مقاتليها خلال الساعات الماضية في جبهات جبل مراد ورحبة جنوبي غرب المحافظة.
ودكت قوات الجيش في جبل مراد، مساء أمس السبت، بقذائف الهاون متاريس وتحصينات وتجمعات لعناصر المليشيا بمديرية رحبة.
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