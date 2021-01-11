شكرا لبحثكم عن خبر لص يسرق 22 دراجة نارية في محافظة الحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ألقي القبض على لص في محافظة الحديدة سرق 22 دراجة نارية وباعها لعدة أشخاص. ووفقا لمصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي فقد ألقي القبض على لص ويدعى (ا. ا. ح. ن. ج). وذكرت المصادر أنه تم ضبط المتهم واعترف بسرقة عدد من الدراجات النارية من داخل مديرية الضحى بالحديدة وخارجها، وتم استعادة عدد 22 دراجة نارية كان قد سرقها وباعها لأشخاص اعترفوا بشرائها منه مع علمهم أنها مسروقة . وانتشرت سرقة الدراجات النارية والسيارات في مناطق المليشيا الحوثية بشكل كبير نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

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