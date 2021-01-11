شكرا لبحثكم عن خبر شخص يقتل أم صديقه ويجرح ابنها بسبب خلاف على سيارة في البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد الأشخاص على قتل امرأة وجرح ابنها في محافظة البيضاء بعد خلاف بين الجاني وابن الضحية على سيارة.

وقالت مصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي إن أمن مديرية العرش بمحافظة البيضاء ضبط المدعو خالد احمد أحمد ‏المحسني – 25 عاماً – بتهمة القتل العمد.‏

وذكر أمن المديرية أن المتهم قام بإطلاق النار من بندق “آلي” على ‏المجني عليها زهرة محمد ناصر الضريبي – 70عام – ما ‏تسبب بوفاتها نتيجة تعرضها لطلقة نارية في جسمها وإصابة صديق الجاني ولدها محمد ‏أحمد البعجري 25 عاما بطلقة نارية في ساقة بسبب خلاف على سيارة ‏بين المتهم وولد المجني عليها .‏

‏ وانتشرت جرائم القتل والسرقة والسطو في مناطق المليشيا الحوثية نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.