شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. لحظة دخول واجتياح مدرعة حوثية منطقة الحيمة في تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اجتاحت ميليشيا الحوثي الارهابية منطقة الحيمة بمحافظة تعز بعد معارك وحشية أن عاثت فيها فسادا واركتبت فيها جرائم مروعة بحق المدنيين. وتظهر مشاهد مصورة لحظة دخول مدرعة تابعة للمليشيا إلى إحدى مناطق الحيمة حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة. وقالت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي أكملت السيطرة على منطقة الحيمة في تعز بعد هجوم استمر ثلاثة أيام استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة الخفيفية والثقيلة والمتوسطة. وأكدت المصادر سقطوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال. وبحسب المصادر فإن الميليشيا فجرت منازل مواطنين مناهضين لها وأعتقلت العشرات من الشبابووصفت مناوئيها بـ"الدواعش" . وكانت الميليشيا قد فرضت حصارا خانقا على منطقة الحيمة وشددت قصفها للمنازل والأحياء السكنية كما قطعت شبكات الاتصالات عن المنطقة بالكامل.

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