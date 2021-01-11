قتلى وجرحى حوثيين خلال اشتباكات عنيفة بالحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - حسمت القوات المشتركة المرابطة في مفرق سقم جنوب مديرية حيس اشتباكات ضد المليشيات الحوثية استمرت لساعات، ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر عسكري: أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد عناصر من المليشيات الحوثية المتمركزة في قرى أياف ووادي ظمي جنوب المديرية.

واضاف المصدر، أن القوات المشتركة اوقعت في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يذكر أن القوات المشتركة كانت قد تمكنت من إحباط هجوم نفذه مسلحي مليشيات الحوثية في الساعات الماضية في ذات المديرية.

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