شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يعلن بدء تشغيل ميناء قنا الجديد ووصول أو باخرة شحن نفطية إليه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات المحلية بمحافظة شبوة عن وصول أول باخرة شحن محملة بسبعة عشر ألف طن من مادة الديزل إلى ميناء قنا (قيد الإنشاء) في محافظة شبوة.

ومن المقرر وصول الباخرة الثانية والخزان العائم الخاص بتفريغ الوقود إلى الميناء، في غضون اليومين القادمين.

وأكد محافظ شبوة محمد بن عديو، أهمية إنشاء وتشغيل ميناء قنا الذي يعد أول ميناء نفطي وتجاري في شبوة، ودوره في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية في محافظات شبوة ومأرب والجوف وأجزاء من محافظتي حضرموت وأبين.

ونوه برعاية واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحصول محافظة شبوة على التصاريح الخاصة بالميناء والشحنات.