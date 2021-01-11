شكرا لبحثكم عن خبر أول منطقة يمنية تدشن حصاد ”الزنجبيل الأخضر” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت أول منطقة يمنية تدشين حصاد "الزنجبيل الأخضر"، بعد نجاح عملية استيراده من الخارج؛ وفقا لمصادر محلية.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، دشنت عملية حصاد محصول الزنجبيل الأخضر، الذي يعتبر المحصول الأول بالمحافظة ومن المحاصيل المستوردة من الخارج.

وبينت المصادر بأن المزارعين يسعون بشكل حثيث للتوسع في زراعته خاصة محصول الزنجبيل وتغطية الأسواق المحلية.

ودعت المصادر الى التوجه نحو زراعة الزنجبيل الأخضر والتوسع في زراعته وصولاً للاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج، ودعم المزارعين وتوفير البذور المحسنة والشتلات حسب الإمكانات وتشجيع المزارعين للتوسع في الزراعة.

وتمتاز المحافظة بعوامل مناخية وبيئية وأرض خصبة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل.