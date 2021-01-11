شكرا لبحثكم عن خبر تأسيس شبكة الحوالات المالية الموحدة في اليمن بتوجيه وإدارة البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعا البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة (عدن)، شركات الصرافة للمساهمة في تأسيس شبكة الحوالات المالية الموحّدة والتوقيع على نسب الأسهم بينهم، يومي الأحد والاثنين.

ووفقا لبرقية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك إلى شركات الصرافة فإن التوقيع على الشبكة سيكون اليوم الأحد وغدا الاثنين، الموافق 10و11 يناير الجاري، ولن يقبل أي عذر على التخلف.

وقرر البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، السيطرة على شركات التحويل والصرافة وشبكاتها، التي تعمل معظمها كسوق سوداء في اليمن، لإعادة السيطرة على الدورة النقدية في اليمن من خلال البنك المركزي.

ولم يفصح البنك عن حجم الشبكة وآلية عملها وكيفية معالجة التحويلات المالية إلى المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي.