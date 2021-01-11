شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تفرض حصارا خانقا على قرية في الحدا بذمار وتقصفها بالأسلحة الثقيلة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل ميليشيا الحوثي اجرامها بحق الشعب اليمني في كل المحافظات التي تسيطر عليها.

وقالت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي تقصف بمختلف الاسلحة بينها المدافع والهاون منازل المواطنين في قرية المشاخرة بمديرية الحدأ محافظة ذمار .

وأضافت المصادر أن الميليشيا تفرض على القرية حصارا خانقا وسط صمت دولي ومحلي أمام عبث وجرم وهمجية الميليشيا.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

ويجدر الاشارة إلى أن ميليشيا الحوثي بدأت عبثها في مديرية الحدا بذمار عقب تنصيبها للقيادي محمد البخيتي الذي ينتمي إلى المنطقة كمحافظ لمحافظة ذمار الامر الذي عده الكثير تصفية حسابات قبلية ينفذها البخيتي.