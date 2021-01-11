شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات المالية على التجار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ضاعفت المليشيا الحوثية من حملات النهب المباشر على القطاعات التجارية في مناطق سيطرتها.
وتمثلت بإجراءات تعسفية وفرض مبالغ مالية كبيرة، أوصلت الكثير منهم إلى تجميد نشاطاتهم، أو نقلها إلى محافظات محررة، أو إلى دول أخرى مجاورة.
ووفقا لتجار من صنعاء، فإن ما تعمله المليشيا الحوثية، ليس مجرد جبايات أو ضرائب إنما تريد محاصصتهم، وربما إفلاسهم، إن لم يعمل كل تاجر على تدارك تجارته من “جشع” المليشيا ومشرفيها.
وأجمعوا على أن ما يحدث هو مضايقة، ومحاربة تنتهجها المليشيا الحوثية على التجار، بمختلف نشاطاتهم، إذ لا يمر عليهم شهر إلا ودفعوا فيه مبالغ وبمسميات، تختلقها المليشيا، حتى أن “الواجبات الزكوية” لا تدفع في آخر العام، بل مرتين، وفي بعض المديريات في العاصمة على 3 أقسام، أي في كل أربعة أشهر مرة.
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