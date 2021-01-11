شكرا لبحثكم عن خبر ينتشر بسرعة ... الكشف عن مرض جديد يصيب الأطفال في محافظة لحج ”صور” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة محلية اليوم الأحدعن انتشار مرض جديد في محافظة لحج يصيب الأطفال.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن مسؤول صحي بمدينة العند بمحافظة لحج قوله أن المركز الصحي بالمدينة استقبل العديد من الأطفال المصابين بمرض جلدي جديد.

وأضاف المسؤول الصحي أن السكان أفادو بانتشار المرض بكثرة بين الأطفال وأنه ينشر بسرعة في أوساط العائلة والمجتمع.

وأشار إلى أن مكتب الصحة بمديرية تبن شكل فريقا للنزول يوم غدا الاثنين لاجراء المعاينة والفحص للأطفال المصبين للتأكد من نوع المرض وأسبابه.

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