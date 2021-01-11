شكرا لبحثكم عن خبر غضب حوثي من ”غريفيث” ومحمد علي الحوثي يعلق على فرص إنهاء الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر القيادي الحوثي محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة للمليشيا الحوثية، إمتعاضه من زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للعاصمة المؤقته عدن.

ووصف الحوثي المساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن خلال تغريده له على تويتر رصدها "المشهد اليمني"، بأن " بعض التحركات الاممية ممكن تصنيفها بناء جسر إلى لا مكان".

فيما شكك المتحدث باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام في جدوى المساعي الأممية التي يقودها غريفيث واصفاً زياراته بـ"الفارغة" كما جاء في تغريدة له على "تويتر".

وقال المتحدث الحوثي إن المبعوث الأممي "ينشغل بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى" ويتجاهل مطالب جماعته برفع القيود المفروضة عليها جويا وبحريا من قبل تحالف دعم الشرعية، وهي القيود الهادفة إلى وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وكان غريفيث أنهى الخميس الماضي زيارة إلى عدن التقى خلالها رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك وأعضاء الحكومة، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك ومحافظ عدن أحمد لملس، في سياق سعيه لإقناع الحكومة بالموافقة على مقترحه (الإعلان المشترك) لإحياء مسار السلام مع الميليشيات الحوثية.