شكرا لبحثكم عن خبر إجراء 10 عمليات لزراعة قرنية العين في مأرب لأول مرة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت هيئة مستشفى مأرب العام، السبت، إجراء 10 عمليات زراعة قرنية العين لأول مرة في محافظة مأرب عبر الطبيب المصري الزائر استشاري طب وجراحة العيون مصطفى رجب الريس.

وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي في ختام برنامج الطبيب الزائر، إن "الهيئة تمكنت خلال الأيام الثلاث الماضية، بالشراكة مع اللجنة الطبية العسكرية من إجراء 10 عمليات زراعة القرنية مجاناً وبنجاح"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأوضح أن ما يزيد من أهمية نجاح عمليات زراعة القرنيات التي أجريت، هو النجاح الكبير في استيراد القرنيات من بنك العيون في جمهورية أوغندا ونقلها الى اليمن في حافظات أمنة وزراعتها للمرضى، خلال مدة الصلاحية الطبية لنقل القرنية إلى المريض التي لا تتجاوز 14 يوما، نظرا إلى محدودية الملاحة الجوية وحركة الطيران إلى اليمن".

وأشار القباطي إلى أن إجراء مثل هذه العمليات هو بداية لبرامج أخرى في إجراء عمليات كبرى في عدد من التخصصات الطبية كالمخ والأعصاب والعظام والعيون وغيرها، بعد أن باتت الهيئة تمتلك البنى التحتية من أجهزة ومعدات وغرف عمليات تمكنها من اجرائها بنجاح كبير.

من جانبه أوضح الطبيب الاستشاري الزائر مصطفى الريس، أن عمليات القرنية مرت بعدة مراحل بدأت بنقلها من الشخص المتبرع الى بنك العيون في جمهورية أوغندا ثم نقلها بواسطة الحافظات الآمنة إلى سيئون ومنها الى مأرب لزراعتها للمريض خلال مدة الصلاحية الزمنية للقرنية.