شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تغير أسماء أربع قاعات دراسية في جامعة عمران بأسماء قتلاها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غيرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، أسماء أربع قاعات دراسية في جامعة عمران، بأسماء قادتها الذين قتلوا خلال الحرب التي تخوضها الميليشيا منذ نحو 6 سنوات.

وبحسب مصادر مطلعة في جامعة عمران، فإن المليشيات غيرت أسماء أربع قاعات إلى أسماء أربعة من قتلى الميليشيا هم صالح الصماد، محمد الزعرور، عبدالمجيد غولة ومجد الدين القطاع.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار سياسة الجماعة لملشنة كل مؤسسات التعليم، وإضفاء الطابع "الحوثي" على كل مؤسسات البلاد.

وفرضت الميليشيا سيطرتها على العديد من مؤسسات التعليم الخاصة والعامة، وتسببت في رحيل كثير من الأكاديميين والطلاب عن مناطق سيطرة الجماعة، ما أدى لتدهور كبير في قطاع التعليم العالي.