شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يحرر سلسلة جبلية بالجوف بعد معارك عنيفة مع الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير سلسلة جبلية استراتيجية بمحافظة الجوف (شمالي اليمن)، بعدمعارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية وعسكرية، إن "الجيش الوطني حقق تقدماً جديداً في منطقة بير عزيز شمال محافظة الجوف، واستعاد من خلاله سلسلة الجبال المعترضة، المطلة على منطقة بير عزيز، في مديرية خب الشعف".

وقال قائد لواء الحسم العميد هادي حمران الجعيدي في تصريحات لموقع الجيش "سبتمبر نت"، إن "أفراد الجيش والمقاومة الشعبية نفذوا صباح الجمعة عملية استدراج ناجحة لعناصر الحوثي في مواقع بير عزيز الإستراتيجية شمال شرقي الجوف".

وأضاف العميد الجعيدي أن عملية الاستدراج الناجحة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير آليات وعربات قتالية كانت قادمة من مدينة الحزم.

وأكد أن أفراد الجيش تمكنوا في العملية العسكرية من استعادة ثلاثة أطقم قتالية بما فيها من عيارات وأسلحة متنوعة.