شكرا لبحثكم عن خبر [الاثنين 11 يناير 2021م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسير الخطوط الجوية اليمنية، الاثنين، عدد من الرحلات الجوية بحسب الجدول التالي: رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع: 07:30.

الوصول: 10:00. رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع: 11:00 بتوقيت القاهرة.

الوصول: 15:30. رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن – عمان.

الإقلاع: 09:30.

الوصول: 12:00. رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة: عمان – عدن.

الإقلاع: 13:00 بتوقيت عمان.

الوصول: 17:30. رقم الرحلة: 612.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع: 19:00.

الوصول: 21:30. رقم الرحلة: 613.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع: 22:30 بتوقيت القاهرة.

الوصول: 03:00 فجر اليوم.

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