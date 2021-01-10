شكرا لبحثكم عن خبر اليمن: خلفا للرئيس السابق.. قرار جديد بتعيين رئيس للوزراء (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اقرت حكومة شباب واطفال اليمن الشرعية اليوم، القيام بعملية تصحيح ومعالجة لكافة الاخطاء والقصور والاختلالات التي رافقت عملها خلال الفترات الماضية .. من خلال ترك المجال للشباب الطموحيت اصحاب الكفاءات والتعليم العالي لقيادتها.. وذلك لما يتناسب مع اهدافها ولوائحها الداخلية ويتماشى مع لدستور والقوانين اليمنية النافذة.

وقررت رئاسة حكومة الشباب والاطفال خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم الاحد تعيين الاستاذ: علي رضاء علي الحقاني رئيسا لمجلس الوزراء خلفا للرئيس السابق محمد عبدالله جميع .. والذي بقي في رئاستها لأكثر من عامين وهي المدة القانونية لحيازة هذا المنصب حسب اللوائح والدستور.

واصدرت رئاسة الحكومة في ختام اجتماعها بيانا اولي هاما .. والتي تأكد من خلاله انها ستباشر القيام بعملها على اكمل وجه خلال العام الجاري 2021 برئاسة الشاب: علي رضاء الحقاني .. كون المرحلة القادمة تتطلب وجود قيادات شابه وحريصه على تمثيل اليمن.