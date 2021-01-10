شكرا لبحثكم عن خبر مراقبون محليين: تعليق الحوثيون لهذه الصور بـ شوارع صنعاء يعد اقتراب نهايتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت جماعة الحوثي، باقتراب نهايتها، مستشهدة بتعليق صور قتلاها بـشوارع صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـالمشهد اليمني، إن إقدام جماعة الحوثي، على تعليق صور قتلاها في الحرب الاولى في العام 2004، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، اقتراب نهايتها بعد الانتقام من الجميع.

وبينت المصادر أن تعليق الصور يأتي لاستدعاء من رفض من اتباعها الالتحاق بصفوفها، بحجة الثأر لمن سبقوهم، في سلوك كهنوتي يمجد الموت فقط.

واعتبرت المصادر أن رفع جماعة الحوثي، لصور صراعها خلال قيامها بالتمرد على الدولة واستهداف الجيش اليمني، أثار غضب شعبي واسع وخصوصا ذوي شهداء الجيش الذي قضوا في حروب صعدة الست.

واقتربت الحاضنة الشعبية لجماعة الحوثي، في الآونة الاخيرة من الصفر بفعل تصرفاتها وممارساتها العصبوية خارج مؤسسات الدولة، وفقا لمراقبين.