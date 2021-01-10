شرطة شبوة تعلن ضبط 697 جريمة خلال 2020 بنسبة 97 بالمئة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة شبوة، الأحد، ضبط، 697 جريمة من أصل 720 خلال 2020 بنسبة نجاح بلغت 97 بالمئة.



وأوضحت الشرطة في تقريرها السنوي، وصل "يمن شباب نت" نسخة من، أن عدد المتهمين في الجرائم الجنائية بلغ (872) متهما تم ضبط (798) متهما ولايزال (74) فارين من وجه العدالة فيما بلغت نسبة الضبط (92%).



وأشار التقرير إلى أن عدد الحوادث غير الجنائية بلغ (92) حادثة تم ضبطها جميعا، بنسبة ضبط (100%) في حين بلغ عدد المتهمين بالحوادث الغير جنائية (19) متهما تم ضبطهم جميعا" بلغت نسبة الضبط (100%).



وفيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية في الجرائم الجنائية والحوادث غير الجنائية بلغ عدد المجني عليهم عدد (724) شخصا وعدد الإصابات بلغ (275) مصابا.



وقال تقرير شرطة محافظة شبوة، إن إجمالي الخسائر المادية بلغ (310٫125٫850) ريال وصل إجمالي المسترد من تلك الخسائر مبلغ (44٫908٫850) ريال.



وأضاف أنه تم إحالة عدد (427) قضية إلى النيابة و(105) قضية تم إحالة الى جهات أخرى وتم الصلح والتنازل عدد (174) قضية ووقف الإجراءات (82) قضية و لازالت (23) قضية قيد التحري .



وأكد التقرير انخفاض نسبة الجرائم والحوادث مقارنتها بالأعوام السابقة نظرا للدور الفاعل من قبل الأجهزة الأمنية في ضبط الجريمة.



وأشار إلى انجازات المصالح الخدمية المتعلقة الهجرة والجوازات فقد تم إصدار عدد (25469) جواز سفر وبلغت الإيرادات (166.269.500) ريال .



وبين أن الأحوال المدنية قطعت عدد ( 21640) بطاقة شخصية آلية و( 3325) بطائق عائلية و( 15668) شهادة ميلاد و( 587) شهادة وفاة ( 70) شهادة زواج في حين بلغ إجمالي الإيرادات (19.780.465) ريال.



وأوضح تقرير انجازات شرطة السير إلى إصدار (676) لوحة نقل وإصدار عدد(3168) لوحة خصوصي و(224) لوحة أجرة و(847) لوحة درجات نارية وإصدار ( 1328) رخص قيادة و(73) نقل ملكيات وتجديد (269) ملكية و(467) رخصة قيادة.



وذكر أن إجمالي مردود المخالفات المرورية بلغ (530.500) ريال وإجمالي الإيرادات (30.917.900) ريال.

