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اجتماع برئاسة معاون يناقش عمل اللجنة المكلفة بالفصل بقضية منشأة كالتكس في عدن

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش أمين عام المجلس المحلي في محافظة عدن - رئيس لجنة مراجعة وتقييم خزانات كالتكس لتموين البواخر في عدن بدر معاون، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع الجهات القانونية والمالية المختصة، عمل اللجنة للفصل في قضية منشأة كالتكس بين شركة النفط في عدن والمستأجر.

وتطرق الاجتماع الذي ضم الشؤون القانونية بمحافظة عدن ومكتب المالية وشركة النفط في عدن، إلى بنود وعقود واتفاقيات خزانات كالتكس المبرمة مسبقا بين الجانبين الشركة والمستأجر، كما أقر الاجتماع، نزول اللجنة إلى موقع الخزانات لتقييم حالتها، تمهيدا للفصل في قضية منشأة كالتكس التي تطالب شركة النفط في عدن باستعادتها ضمن أملاكها وفقا للقانون وبما يضمن الحقوق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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