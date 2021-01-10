شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع برئاسة معاون يناقش عمل اللجنة المكلفة بالفصل بقضية منشأة كالتكس في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش أمين عام المجلس المحلي في محافظة عدن - رئيس لجنة مراجعة وتقييم خزانات كالتكس لتموين البواخر في عدن بدر معاون، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع الجهات القانونية والمالية المختصة، عمل اللجنة للفصل في قضية منشأة كالتكس بين شركة النفط في عدن والمستأجر.



وتطرق الاجتماع الذي ضم الشؤون القانونية بمحافظة عدن ومكتب المالية وشركة النفط في عدن، إلى بنود وعقود واتفاقيات خزانات كالتكس المبرمة مسبقا بين الجانبين الشركة والمستأجر، كما أقر الاجتماع، نزول اللجنة إلى موقع الخزانات لتقييم حالتها، تمهيدا للفصل في قضية منشأة كالتكس التي تطالب شركة النفط في عدن باستعادتها ضمن أملاكها وفقا للقانون وبما يضمن الحقوق.