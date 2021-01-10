الإرياني يحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي في حيمة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المواطنين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي.



وأوضح الوزير الإرياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض مليشيا الحوثي عليها حصارا محكما تؤكد تتفيذ المليشيات عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة وتدمير ثلاثة عشر منزلا وإحراق ثلاثة، واستشهاد تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطنا غالبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية.

وأشار الإرياني، إلى أن مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فضاعتها "الجماعات الإرهابية" في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية والاخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.

ودعا الإرياني في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".