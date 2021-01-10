بنسبة 89 بالمئة.. شرطة مأرب تعلن ضبط أكثر من 1500 جريمة خلال 2020

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة مأرب، ضبط 1568 جريمة من أصل 1763 جريمة في مختلف مديريات المحافظة خلال العام الماضي 2020م، وبنسبة 89 في المائة، الى جانب ضبط متهمين في 84 جريمة قيدت خلال الأعوام السابقة.



واوضح التقرير السنوي لشرطة محافظة مأرب، أن الجرائم الجسيمة المضبوطة خلال العام الماضي بلغت 1162 جريمة جسيمة شملت جرائم سرقة، وتهريب وتملك وحيازة حشيش مخدر، وضبط على إثرها 1615 متهما.



وأشار إلى أنه تم احالة 562 ملف جريمة للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القضائية بموجب القانون و 330 جريمة قفل ملفها بالصلح والتنازل.



وفي مجال التحديث والتطوير؛ قال التقرير إنه "تم تنفيذ 23 مشروعا تطويريا بكلفة بلغت عشرة ملايين و 175 الفا و 797 ريال يمني، منها ثلاثة مشاريع متعلقة بأنظمة الأمن الالكتروني، و 12 مشروعا لتطوير البنى التحتية، وثمانية مشاريع متعلقة بالخدمات الأمنية".



وأضاف، أنه جرى انشاء ست مناطق امنية جديدة في إطار خطط الانتشار الأمني في مركز المحافظة والمديريات، إلى جانب تأهيل 2819 ضابطا وصف ضابط وفرد من منتسبيها من خلال 49 دورة وورشة عمل تخصصية وقانونية وتوعوية وعلمية ومهارية لرفع مستوى ادائهم الامني.



ولفت التقرير إلى أن شرطة السير تمكنت خلال العام الماضي من توثيق ملكية (5893) مركبة وترقيمها، وإصدار (2150) رخصة قيادة فضلا عن نقل ملكية (266) مركبة ، وتحويل واستبدال ملكية (3011) مركبة.



فيما أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة (18859) وثيقة شخصية شملت (8582) بطاقة شخصية جديدة، و(3168) بطاقة بدل فاقد، و(738) بطاقة عائلية، و(6150) شهادة ميلاد، و(221) شهادة وفاة.



وأشار التقرير إلى أن الدفاع المدني تمكن خلال العام الماضي من إخماد (57) حريقا، وانقاد (16) حالة غرق، فضلا عن توزيع (530) طفاية حريق لمخيمات النازحين.

